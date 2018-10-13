بالفيديو.. أول أهداف العداء الجاميكي يوسين بولت

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن العداء الجاميكي الأسطوري يوسين بولت من تسجيل أول أهدافه الاحترافية مع فريقه سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

ولم يكتف بولت بهدف وحيد، بل ضاعف الغلة بتسجليه لهدف ثان في المباراة نفسها.

يذكر أن بولت، الحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية والبالغ من العمر 31 عاما، كان قد انضم للنادي الذي يلعب في الدوري الأسترالي الممتاز لـ "مدة تدريب غير محددة" في شهر أغسطس الماضي.