مارك ماركيز.. خطوة نحو المجد

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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في سعيه لتحقيق مجد خاص وإنجاز تاريخي، تمكن الإسباني مارك ماركيز من خطف لقب سباق جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية للفئة الأولى، واضعاً نفسه على صدارة ترتيب المتنافسين على لقب العالم.

0.115

نجح ماركيز في الفوز بلقب التايلاندي بعد سباق مثير مع الإيطالي أندريا دوفيتسيوز، وجاء الفوز بفارق 0.115 ثانية، وهو أكثر السابقات إثارة في عالم الدراجات النارية الفئة الأولى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

77

بات ماركيز على بعد انتصار واحد من الفوز باللقب العالمي، حيث يتقدم بفارق 77 نقطة عن منافسه الإيطالي دوفيتسيوزو، ويمكن للدراج الإسباني حسم البطولة قبل أربع جولات إذا تمكن من الفوز بلقب جائزة اليابان الكبرى في 21 أكتوبر الجاري.

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يسعى الدراج الإسباني إلى أن يحتفظ بلقب العالم للفئة الأولى للدراجات النارية، وإذا تمكن من ذلك فسوف يصل إلى إنجاز تاريخي بالفوز باللقب ثلاث مرات على التوالي بعد نجاحه في الفوز بلقبي 2016 و2017.

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تمكن ماركيز من وضع نفسه في خانة الكبار فعلاً بعد أن وصل إلى رقم نادر، وهو يتمكن من الانطلاق من مركز الصادرة في 104 سباقات، من أصل 210 سباقات شارك فيها منذ تحوله إلى سباقات الفئة الأولى عام 2013.

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سيدخل الإسباني مارك ماركيز تاريخ الدراجات النارية للفئة الأولى من أوسع أبوابه إذا تمكن من الحصول على لقب هذا الموسم، حيث سيكون الخامس له في الفئة الأولى، ليصبح أول من يتمكن من الفوز باللقب 5 مرات خلال أول ستة مواسم له بين الكبار.