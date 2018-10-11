لاعب أرسنال السابق يعتدي على "سائق أجرة"

المصدر: د ب ا

اتهم المهاجم الدنماركي نيكلاس بيندتنر، لاعب أرسنال السابق وروزنبرج الحالي، بالعنف بعد قيامه بضرب سائق سيارة أجرة في كوبنهاجن الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية اليوم الخميس.

وقالت ميتي جريث ستاج محامية سائق التاكسي لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتازو" إن موكلها أيضا يواجه اتهامات.

وأضافت: "اتهم موكلي بإلقاء شيء غير معروف على بيندتنر وصديقته بدون أن تصطدم بهما. ونفى هذه المزاعم".

وقالت إن جلسة استماع ستعقد يوم 2 نوفمبر.

وذكرت تقارير صحية إصابة سائق التاكسي بكسر في عظم الفك خلال المشادة. وكان بيندتنر بصحبة صديقته التي قالت في وقت سابق في منشور على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي على الانترنت إن اللاعب تصرف للدفاع عن نفسه.

وقال أندريس نيميث محامي بيندتنر، مؤخرا، لوكالة الأنباء الدنماركية إن اللاعب لم يقم بأي شيء خاطئ.

وكان بيندتنر /30 عاما/ في السابق تصدر العناوين الرئيسية بسبب سلوكه الغريب خارج الملعب.

ولم يعلق فريق روزنبرج الذي يلعب له بيندتنر، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النرويجية "ان تي بي".

وغاب بيندتنر عن المشاركة في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا بسبب الإصابة.