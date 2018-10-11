افتتاح فرع مدرسة مان سيتي لكرة القدم في دبي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يطلق نادي مانشستر سيتي فرعاً جديداً لمدارس السيتي لكرة القدم في دبي، وذلك يوم السبت 13 أكتوبر الجاري، لينقل أسلوب السيتيزن إلى عشاق كرة القدم في دبي، وتقام الحصص التدريبية تحت إشراف كادر فني مميز من أكاديمية السيتي ممن عملوا مع الفريق الأول ويمتلكون في سجلاتهم مشاركات مميزة مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى الكادر الفني لمدارس السيتي لكرة القدم دبي تقديم دروساً تعزز قدرات اللاعبين الصغار وتصنع منهم نجوم في عالم الساحرة المستديرة. تتخذ مدارس السيتي من المرافق الرياضية، التي تتمتع بها مدرسة برايتون كوليدج والمدرسة المجاورة لها مدرسة دوايت مقراً رسمياً لتدريبات الصغار في إمارة دبي.

بعدما حققت مدارس السيتي لكرة القدم نجاحاً هائلاً واستقطبت الآلاف من اللاعبين الصغار ضمن مرافقها الرياضية في العاصمة أبوظبي، التي تتضمن مدينة زايد الرياضية وجامعة نيويورك أبوظبي ونادي الضباط أبوظبي، تتوسع اليوم لتشمل مناطق أخرى من الدولة، وافتتاح الفرع الجديد في دبي يؤكد سياستها الاستراتيجية القائمة على نشر الرياضة بطريقة سيتيزن الاحترافية.

وتقوم مدارس السيتي لكرة القدم على فلسفة ومبادئ وبرامج التدريب المعتمدة في أكاديمية السيتي لكرة القدم، التي يشرف عليها أبرز مدربي كرة القدم من النادي، وتستقطب مدارس السيتي منذ تأسسها عام 2011 ألف طفل أسبوعياً.