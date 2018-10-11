مهرجان رياضي في جامعة الشارقة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شهدت ملاعب وصالات المجمع الرياضي في جامعة الشارقة، أول من أمس، فعاليات اليوم الرياضي للطالب المستجد التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب سنوياً للترحيب بالطلاب الجدد وكسر الحاجز النفسي من خلال إقامة العديد من المنافسات الرياضية يشاركهم فيها الطلبة القدامى وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

شارك في فعاليات اليوم الرياضي المفتوح أكثر من (250) طالباً من المستجدين والقدامى وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك الإدارية.الشارقة - البيان الرياضي

أكمل مجلس إدارة نادي الهلال السوداني اتفاقه مبدئياً لثلاثة أعوام، لتمديد عقد لاعبيه صهيب الثعلب ونزار حامد توطئة للتوقيع الرسمي في التسجيلات المقبلة. ووّقع نزار حامد وصهيب على العقود المبدئية في حضور رئيس النادي أشرف الكاردينال والأمين العام حسن علي عيسى وفوزي المرضي وكابتن الفريق محمد بشة، في احتفال بمنزل رئيس الهلال أول من أمس، كما توصل الهلال إلى اتفاق مبدئي مع المدافع عماد عبد الله لاعب مريخ الفاشر للتعاقد معه.