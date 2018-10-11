الفساد يضرب الكرة البلجيكية

المصدر: روكسل - وكالات

نفذت الشرطة مداهمات في سبع دول أمس، استهدفت النيابة العامة البلجيكية من خلالها أبرز أندية كرة القدم في البلاد، في إطار تحقيق في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات. ونفذ 220 شرطيا 44 عملية تفتيش للمنازل في أنحاء بلجيكا، بالإضافة إلى فرنسا، لوكسمبورغ، قبرص، مونتينيغرو، صربيا ومقدونيا بحسب ما أشار الادعاء البلجيكي.

وأكد ناطق رسمي توقيف وكيل اللاعبين البلجيكي-الإيراني موجي بايات وأيضا الكرواتي إيفان ليكو مدرب نادي بروج، ويتعلق التحقيق باحتيال مرتبط بالعمولات على انتقالات اللاعبين والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري البلجيكي ويغطي التحقيق القضائي الأنشطة التي تتم في إطار منظمة إجرامية. ب