هاميلتون يطالب بمزيد من الاحترام لفيتيل

المصدر: عواصم - د ب أ

طالب البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس ، وسائل الإعلام بإبداء «مزيد من الاحترام» لمنافسه الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري. وقال هاميلتون أمس: أنتم ببساطة لا تتخيلون صعوبة تقديم ما نقدمه نحن على هذا المستوى، وهذا هو الحال بالنسبة لأي رياضي يتنافس على القمة في لعبته.

وأضاف «نحن كبشر، لا بد وأن تتوقع الأخطاء من جانبنا، ولكن المهم هو كيفية تجاوز هذه الأخطاء». ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم هذا الموسم بفارق 67 نقطة أمام أقرب منافسيه فيتيل صاحب المركز الثاني، وبات قاب قوسين أو أدنى من الحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة الخامسة في مسيرته.