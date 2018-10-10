مايويذر يستمتع بأجواء أبوظبي وويليان وأسرته في دبي

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

لا يفوت نجوم العالم من مختلف الرياضات الفرصة لزيارة الإمارات والاستمتاع بالأجواء فيها، حيث نشر ثلاثة من النجوم أمس على حساباتهم في إنستغرام صوراً لهم وهم يستمتعون بالأجواء في الدولة، حيث نشر بطل العالم السابق في ملاكمة الوزن الثقيل فلويد مايويذر جونيور صوراً له في العاصمة أبوظبي، .

وأكد مايويذر استمتاعه بالأجواء في العاصمة أبوظبي، ونشر صورتين على حسابه في «إنستغرام»، أولاهما أمام جامع الشيخ زايد الكبير والثانية في «ووارنر وورلد» . ونشر الثنائي البرازيليان ويليان ولويز نجما تشيلسي صوراً لهما وهما يستجمان في دبي، وحرص ويليان على اصطحاب أسرته معه في الزيارة.