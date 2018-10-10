الإصابات تضرب مهاجمي «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ضربت الإصابات مهاجمي منتخب مصر الأول لكرة القدم (الفراعنة)، وغادر أحمد علي لاعب المقاولون العرب، معسكر المنتخب، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، وأكد الجهاز الطبي صعوبة لحاقه بمباراة سوازيلاند.

ويعاني المنتخب المصري أزمة بمركز الهجوم، فقبل خروج أحمد خرج صلاح محسن من حسابات المدرب أغيري، بسبب إصابته مع فريقه الأهلي، كما ابتعد مروان محسن عن المعسكر، بعدما تعرض للإصابة مع الأهلي، بالتالي تضم قائمة المنتخب مهاجماً وحيداً وهو أحمد حسن (كوكا)، ويلاقي منتخب مصر منتخب سوازيلاند مجدداً يوم 15 من أكتوبر الجاري، على ملعب الأخير، في التصفيات نفسها.