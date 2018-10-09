جون تيري يعتزل كرة القدم

المصدر: لندن - وكالات

أعلن جون تيري قائد فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي السابق اعتزاله، أمس، وترك تيري /‏37 عاما/‏ فريق أستون فيلا في الصيف بعد أن قضى هناك موسما .

وقبل هذا، كان تيري قضى 22 موسما مع فريق تشيلسي، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب للدوري الأوروبي، وخمسة ألقاب لكأس رابطة الأندية المحترفة، وخاض أكثر من 700 مباراة.

وقال تيري: بعد 23 عاما مذهلة كلاعب كرة قدم، قررت الآن أنه حان الوقت المناسب بالنسبة لي لاعتزال كرة القدم«. وأضاف:» عندما كنت أبلغ 14 عاما، اتخذت أفضل وأكبر قرار بالتوقيع لنادي تشيلسي.