دورة تدريبية لرياضيي «الألعاب العالمية أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شارك العشرات من الرياضيين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في دورة تدريبية خاصة حول كيفية تحكيم وتنظيم الفعاليات الرياضية، خلال الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019».

وتحت إدارة برنامج الأولمبياد الخاص الرسمي للرياضيين، شارك 24 رياضياً من رياضيي الأولمبياد الخاص الحاليين والسابقين في الدورة التدريبية، التي قدمت لهم مجموعة من المهارات التي تضمنت تعلم القوانين والأنظمة المعتمدة في الرياضات المختلفة في الألعاب العالمية، وكيفية التفاعل مع اللاعبين. كما جرى أيضاً تقييم مهارات التواصل والمعرفة لدى الرياضيين المشاركين .