بطل «السباق إلى دبي» يقدم تدريباً خاصاً لهواة الغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت بطولة جولة موانئ دبي العالمية عن انضمام شركة زيوريخ إنترناشيونال لايف الرائدة في مجال التأمين كراع رسمي، لتمنح عشاق الغولف في دبي فرصة مميزة من خلال تقديم جلسة تدريب غولف خاصة لـ 10 لاعبين هواة مع الإنجليزي تومي فليتوود بطل الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ضمن فعاليات البطولة التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتستضيف شركة زيورخ جلسة تدريب الغولف الخاصة يوم الأربعاء 14 نوفمبر المقبل، قبل يوم واحد من تجمع أفضل 60 لاعباً للتواجد في دبي على ملعب الأرض الشهير في البطولة الحصرية بجوائز مالية الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

وستقام مسابقة «العب مع الأفضل» لأربعة أسابيع وستكون هناك 10 مراكز متاحة. في كل أسبوع، سيتم اختيار اثنين من الفائزين ، مع اختيار أربعة فائزين محظوظين في الأسبوع الأخير.