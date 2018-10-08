المصائب لا تأتي فردى.. تهمة اغتصاب ثانية لـ رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

قال محامي الأميركية كاثرين مايورغا، التي تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها في لاس فيغاس العام 2009، إنه تلقى اتصالا من ضحية أخرى تزعم تعرضها للاغتصاب من طرف نجم يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية نقلا عن ليزلي ستوفال، محامي مايورغا، أنه تلقى اتصالا من سيدة أميركية ثانية "تدعي تعرضها للاغتصاب من قبل رونالدو".

ورفض المحامي، حسب "روسيا اليوم" ذكر اسم السيدة الأميركية، لكنه قال إنه سيبلغ هذه المعلومات إلى شرطة لاس فيغاس التي تباشر التحقيق في قضية اغتصاب مايورغا.

واتهمت مايورغا في الـ 28 من الشهر الماضي، مهاجم يوفنتوس، باغتصابها العام 2009، وهي التهمة التي نفاها رونالدو بشكل قاطع.

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