تجربة جديدة في «إنفلايت دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في محاولة لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الأيتام، سيجتمع فريق من المتمرسين في رياضة القفز بالمظلات في الأنفاق الهوائية، لتقديم عرض جوي فريد من نوعه، يهدف إلى إحداث تغيير في حياة الأطفال المشاركين.

وسيشهد الحدث الذي تستضيفه «إنفلايت دبي» في 24 نوفمبر 2018، حضور العديد من كبار الشخصيات، وذلك بهدف إدخال السعادة إلى حياة هذه الفئة من الأطفال. وخلال الفعالية، سيقدم العديد من الأفراد المتخصصين في رياضة القفز بالمظلات، مجموعة من العروض المثيرة التي تنطوي على كثير من الديناميكية والإثارة داخل النفق الهوائي الداخلي لـ «إنفلايت دبي».وقالت نادية آدم علي مديرة الحدث: «يمثل الأطفال الثروة الحقيقية لمجتمعنا، ونحن كأفراد تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمع».