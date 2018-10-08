راموس: من الجنون إقالة لوبيتيغي

المصدر: مدريد - وكالات

حذر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مسؤولي ناديه من إقالة المدرب جولين لوبيتيغي بعدما تلقى الفريق الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات عندما خسر بهدف أمام مستضيفه ألافيس أول ن أمس وقال إنه سيكون من «الجنون» تغيير المدرب.وأبلغ راموس الصحافيين: «آخرون يمكنهم اتخاذ قرارات مثل هذه لكن ليس من الجيد تغيير المدرب، سيكون نوعاً من الجنون، يجب أن نتقدم للأمام لأن الموسم طويل جداً ، كل من يقول إن الريال انتهى ظهر في النهاية أنه كان مخطئاً». وأشار راموس إلى أن اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤولية الهزيمة وأن الوقت ليس مناسباً للبحث عن كبش فداء.