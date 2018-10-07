احتفاء رياضي بـ «عام زايد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام أرثر اسبيرو السفير الأسترالي لدى الدولة يرافقه منتخب الكريكت الأسترالي بزيارة إلى سكن العمال في دبي بمناسبة «عام زايد»، حيث تم الالتقاء بعمال شركة النابودة، ورحب السفير بالعمال وتحدث عن المناسبة التي يحتفل فيها شعب الإمارات بعام القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأثنى السفير على جهود العمال في المساهمة في بناء وتعمير المجتمع، واحتفل مع العمال، وشاركهم في مباراة ودية في الكريكت بين فريق العمال ومنتخب استراليا.ووزع السفير الهدايا على العمال بمناسبة «عام زايد»، وشارك في الاحتفال أعضاء المنتخب الأسترالي للكريكت.