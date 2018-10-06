مرتضى مستمر بإثارة الشارع المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

لايزال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مستمراً في إثارة الشارع الرياضي المصري، غير أن هذه المرة كانت بمثابة المفاجأة، عندما أطل منصور بصحبة صبيين من أصحاب الهمم من لاعبي النادي، وذلك عبر موقع فيديو بثته قناته الخاصة على «يوتيوب»، وبدأ في الهجوم على ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، والمنتمي لنادي الزمالك. وادعى رئيس الزمالك أنه قابل الصبيين بالمصادفة، وقرر أن يؤكد لهما أن إدريس حرمهما وأقرانهما من خوض المسابقات داخل ناديهم، ما دفعهما لمشاركة منصور في الهجوم على كل معارضيه.

وقوبل الفيديو بحالة استياء جماهيري، واعتبر كثيرون أن منصور لا يمانع في استخدام الأوراق كافة، وأنه ربما يريد استغلال أصحاب الهمم وإقحامهم في أزمة لا علاقة لهم بها.