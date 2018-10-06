مؤتمر لإلقاء الضوء على اتفاقية التحكيم المصري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

عقدت أول من أمس الإدارة التونسية للتحكيم التابعة لاتحاد كرة القدم مع نظيرتها المصرية مؤتمراً صحافياً مشتركاً، خُصص لتقديم تفاصيل اتفاقية التحكيم بين البلدين.

وقد أوضح عواز الطرابلسي رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم، أن فكرة إبرام اتفاقية في التحكيم بين البلدين تقضي بتبادل الخبرات التحكيمية وإدارة المباريات ذات الحساسية الخاصة في كل من الدوريين المصري والتونسي. وخلال مداخلته أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم المصرية، أن التعاون في التحكيم يجب ألا يقتصر على تونس ومصر فقط، بل ستتسع القاعدة لتشمل الجزائر وليبيا في انتظار التحاق المغرب.