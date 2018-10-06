استقالة مفاجئة لرئيس نادي المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في تطور مفاجئ، تقدم رئيس مجلس إدارة نادي المريخ محمد الشيخ مدني باستقالته من منصبه أول من أمس، دون سابق إنذار، معلناً ابتعاده عن العمل الإداري.

وبعث محمد الشيخ مدني برسالة مفاجئة لأعضاء المجلس أكّد فيها استقالته، وذلك على خلفية التصرّفات التي تتنافى مع قيم الرياضة على حد وصفه، وأن هناك ما يشير إلى حسم بعض نتائج منافسة الدوري الممتاز خارج الملعب.

وأكدت تقارير صحفية نشرت أمس، أن رئيس المريخ قرّر تسليم استقالته لوزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ورئيس اتحاد كرة القدم السوداني خلال الساعات المقبلة.