جنون الكرة.. تفاعل المعلق ألميلانيستا كروديلي مع أهداف ميلان

أعاد أي سي ميلان الإيطالي الى الذاكرة بعضا من لمحات مجده القاري وألقابه السبعة في دوري الأبطال، حين حول تخلفه أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني الى فوز 2-1، ضمن الجولة الثانية من بطولة "يوروبا ليغ"، محققا انتصاره الثاني بعد ذلك الذي حققه في الجولة الأولى خارج ملعبه على المتواضع دوديلانج اللوكسمبورغي 1-صفر.
هدفا ميلان أثارا انفعال المعلق ألميلانيستا كروديلي من استوديو إيطاليا، وأرجعاه إلى الزمن الجميل لميلان حين كان يتفاعل مع أهداف فان باستن وخولييت وريكارد. فلنستمع ونستمتع بتعليقه.
جنون الكرة.. تفاعل المعلق ألميلانيستا كروديلي مع أهداف ميلانhttps://t.co/wWvYLeiYNb#البيان_الرياضي pic.twitter.com/UvZJ3RNtk5— البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 4, 2018