جنون الكرة.. تفاعل المعلق ألميلانيستا كروديلي مع أهداف ميلان

المصدر: البيان الالكتروني

أعاد أي سي ميلان الإيطالي الى الذاكرة بعضا من لمحات مجده القاري وألقابه السبعة في دوري الأبطال، حين حول تخلفه أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني الى فوز 2-1، ضمن الجولة الثانية من بطولة "يوروبا ليغ"، محققا انتصاره الثاني بعد ذلك الذي حققه في الجولة الأولى خارج ملعبه على المتواضع دوديلانج اللوكسمبورغي 1-صفر.

هدفا ميلان أثارا انفعال المعلق ألميلانيستا كروديلي من استوديو إيطاليا، وأرجعاه إلى الزمن الجميل لميلان حين كان يتفاعل مع أهداف فان باستن وخولييت وريكارد. فلنستمع ونستمتع بتعليقه.