سيباستيان أوجيه.. عودة إلى الجذور

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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هي عودة إلى الجذور، إلى الفريق الذي عرف بدايته مع عالم الراليات، هذا ما قام به السائق الفرنسي سيباستيان أوجيه وهو يقرر الانتقال إلى فريق سيتروين الذي عرف معه التتويج الأول عندما فاز بلقب العالم للفئة الثانية.

2008

قدم السائق الفرنسي نفسه إلى العالم عام 2008 عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره عندما تمكن من الفوز بلقب العالم للراليات للفئة الثانية «السائقين الناشئين» مع فريق ستروين للناشئين الذي غادره بعد هذا الإنجاز.

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سيطر السائق الفرنسي على سابقات الراليات العالمية، عندما تمكّن من تحقيق الفوز بأربعة ألقاب عالمية متتالية في الفترة من 2013 حتى 2016، وجاء هذا الإنجاز بعد انتقاله إلى فريق فولكسفاجن.

2017

قرر السائق الفرنسي الانتقال إلى فريق إم-سبورت فورد الموسم الماضي، ونجح رغم هذا التحول الكبير في مسيرته من المحافظة على مستواه، حيث تمكن من الفوز بلقب العالم لعام 2017.

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اعتبر مراقبون الخطوة التي قام بها أوجيه، ومغادرة إم-سبورت فورد سريعاً بمثابة إعلان السائق الفرنسي رغبته في معادلة إنجاز الفنلندي يوها كانكونن السائق الوحيد الذي فاز ببطولة العالم مع ثلاثة فرق مختلفة بعد تتويجه مع فرق، إذ حقق بيجو عام 1986 ولانشيا عامي 1987 و1991 وتويوتا عام 1993.

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يسعى فريق سيتروين بتعاقده مع أوجييه إلى استعادة السيطرة على بطولة العالم للراليات، التي حافظ على لقبها 9 سنوات متتالية بين عامي 2004 و2012 بفضل الفرنسي الآخر سيباستيان لوب، أكثر سائق توج بلقب الرالي حيث فاز بالبطولة 9 مرات.