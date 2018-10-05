الأفريقي يطفئ الشمعة 98

المصدر: تونس - صالح قادري

احتفل أمس النادي الأفريقي بعيد ميلاده 98، حيث تم تأسيسه في 4 أكتوبر 1920، وحقق النادي مع مرور السنوات العديد من الإنجازات بحصوله على البطولات والكؤوس الأفريقية والعربية، فضلاً عن التتويجات المحلية التي لا تعد ولا تحصى، وأنجب العديد من اللاعبين والأبطال في مختلف الرياضات وتداول على إدارته كبار المسؤولين، مما جلب له قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف ربوع البلاد حتى حظي النادي الأفريقي بشرف لقب فريق الشعب.

وينتظر أن يحسم الفريق قريباً بعد انتهاء الاحتفالات ملف اللاعبين والمدرب كرول المطالبين بمستحقاتهم، لاسيما أن النادي مجبر على ذلك حتى يتجاوز المشكلة الخاصة بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ويحتم على الأفريقي إيجاد اتفاق مع المعنيين أو مع من يمثلهم في أقرب وقت، خصوصاً أن لجنة الإجازات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستحسم مشاركات الفرق في مسابقتيه خلال اجتماع سيعقد يوم 15 الجاري. وكان رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي قد التقى، أمس، الرئيس السابق والداعم الكبير للنادي حمادي بوصبيع خلال اجتماع خصص للنظر في إيجاد حل لتسوية ملف المطالبين بمستحقاتهم.

وأفاد مصدر مقرّب من إدارة النادي الأفريقي بأن إمكانية عودة هداف الفريق صابر خليفة واردة جداً، نظراً لتعرّض الأخير لانتقادات كبيرة في الكويت منذ انسحاب فريقه من بطولة كأس زايد للأندية العربية، والحال أن صابر خليفة هو هداف الفريق بخمسة أهداف في أربع مباريات، وقد تكون عودة اللاعب المعني إلى فريقه خلال الميركاتو الشتوي.