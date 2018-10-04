صراعات الرياضة المصرية تصل للبرلمان

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

تقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بشكوى إلى مجلس النواب، ضد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو عضو بمجلس النواب أيضاً، بعد زعمه في تصريحات إعلامية، أن اللجنة الأولمبية تورط الرياضة المصرية في صراعات ويجب التصدي لتجاوزاتها.

ودافعت اللجنة في شكواها عن موقفها، مشددة على أنها تقوم بدورها وفقاً للاختصاصات المحددة، دون التدخل في أي مشكلات شخصية مع أحد، وطالبت مجلس النواب بالتأكيد على سويلم بعدم الخلط بين الصفة الرياضية والسياسية.

بينما رد سويلم وأكد أن اللجنة الأولمبية تشن ضده الحرب بلا مبررات منطقية.