مرتضى منصور ممنوع من الظهور الإعلامي

المصدر: القاهرة - وكالات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الظهور في وسائل الإعلام لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وطالب المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي أمس «الجهات المختصة تنفيذ قرار منع ظهور مرتضى منصور من تاريخ صدور القرار في 30 سبتمبر الماضي»، وأوضح البيان أن القرار أتى «بعد توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 و27 سبتمبر 2018»، وتابع أن محتوى البرنامج تضمن «إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي، باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي».