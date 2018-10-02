مصر تمنع ظهور مرتضى منصور وتوقف برنامج مدحت شلبي

المصدر: د ب ا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري منع بث برنامج "مساء بيراميدز" والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بالإضافة إلى منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الظهور على جميع وسائل الإعلام.

ونشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا رسميا، أكد فيه أنه تم منع بث برنامج "مساء بيراميدز" لمدة 15 يوما بسبب ما تم عرضه في حلقتي 12 سبتمبر، و27 من نفس الشهر وتضمنتا إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين والسماح له بالتلفظ بعبارات مسيئة تخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

وقرر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.