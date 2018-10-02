الهدهد والحمادي نجما بطولة «أم الإمارات» والجائزة الكبرى للرماية

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير، في ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بمصر، منافسات النسخة الثانية من بطولة رماية التراب، من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، وبطولة «مصر الإمارات - الجائزة الكبرى». وأسفرت بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، عن فوز الرامية المصرية عفاف الهدهد بالميدالية الذهبية .وفي بطولة الهواة على مستوى الجائزة الكبرى، فاز رامي الإمارات أحمد الحمادي بالمركز الأول ، وعلى مستوى المحترفين، فاز الرامي المصري أحمد قمر بالميدالية الذهبية، ونال رامي منتخب الإمارات حمد بن مجرن، الميدالية البرونزية.

ووجّه اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشكر والعرفان، إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة ختام الجولة الثانية من العام الثاني على التوالي للبطولة، والتي احتضنتها جمهورية مصر العربية.