براءة مسؤول سوداني رياضي من الفساد

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت محكمة جرائم الفساد والمال العام بالعاصمة السودانية الخرطوم قراراً ببراءة أمين المال السابق باتحاد كرة القدم السوداني أسامة عطا المنان من جميع التهم التي وجهت له . ووجهت محكمة الفساد اتهامات لأسامة عطا المنان تتعلق بخيانة الأمانة والاستيلاء على المال العام .

وكشف الفريق القانوني لعطا المنان عن أن المحكمة أكدت خلال أن أمين المال السابق دائن لاتحاد الكرة بأكثر من 250 ألف دولار أميركي.وأصدرت اللجنة المنظمّة باتحاد كرة القدم السوداني قراراً بشأن مباريات المرحلة المقبلة من بطولة الدوري المتعلّقة بالمريخ والهلال، وقررت أداء مباراتي اليوم بين المريخ ومريخ الفاشر، والهلال الخرطوم وهلال الأبيض في توقيتٍ واحد الرابعة إلا ربعاً.