بني ياس ينثر الأفراح وسط الأطفال اليتامى

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

في إطار مبادراته الاجتماعية والخدمية، نظم نادي بني ياس فعالية «كهاتين» تحت شعار «عنايتكم غايتنا»، والتي تستهدف الأطفال اليتامى بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بإقامة برامج ترفيهية متنوعة ورياضية في مختلف الأنشطة بصالة الألعاب الرياضية التابعة للنادي، برعاية من لجنة المبادرات، برئاسة محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة، ضمن خطة النادي الخاصة بتنظيم عدد من المبادرات الاجتماعية، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وشهد اليوم الترفيهي مشاركة عدد كبير من الأطفال بمختلف الأعمار المسجلين لدى هيئة الهلال الأحمر، والذين قضوا يوماً رائعاً وسط أجواء أسرية، تدفقت فيها الأفراح، بحضور ومتابعة واهتمام من قبل سليم حمد الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، وبعض منتسبي وموظفي نادي بني ياس، وعزوة سالم الكثيري رئيسة قسم المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر، إضافة إلى بعض أهالي الأطفال، الذين حرصوا على المشاركة في اليوم الترفيهي والتواجد مع الأطفال اليتامى، وتقديم الدعم المعنوي لهم في الاحتفالية الرائعة.