احذروا.. نحن نعلم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

اجتاحت حمى لعبة «Fifa 19» عالم محبي الألعاب الإلكترونية، حيث يترقبها الجميع في كل عام على أمل الدخول في العالم الافتراضي لكرة القدم، واختيار فرقهم المفضلة لخوض غمار البطولات العالمية لكرة القدم، إلا أن إدارة مدرسة «ويلنهول إي-أكتي» الثانوية في بريطانيا، كان لديها رأي آخر.

فقد قامت إدارة المدرسة بإرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور جاء نصها كالتالي «نحن ندرك تمامًا أن «Fifa 19» قد صدرت، ومع ذلك نتوقع أن يكون طفلك في المدرسة، ولا يغيب عن الدراسة، حيث يمكنه لعب اللعبة لاحقًا أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإذا لم يكن طفلك في المدرسة، فيجب عليك الاتصال وسوف نطلب دليلاً طبياً «شهادة طبية تبرر غياب الطفل»، وإذا لم يأتنا الرد فسوف نقوم بزيارة منزلية».