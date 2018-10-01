أوروبا تتوج بكأس رايدر برعاية طيران الإمارات

المصدر: باريس - البيان الرياضي

اختتمت أمس منافسات بطولة كأس رايدر 2018 للغولف التي ترعاها طيران الإمارات كشريك رسمي، بفوز فريق أوروبا على فريق الولايات المتحدة. وأقيمت البطولة خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر على ملعب «لو غولف ناسيونال» في العاصمة الفرنسية باريس، التي تخدمها الناقلة بثلاث رحلات يومية باستخدام طائرات الإيرباص A380.

وكان فريق الولايات المتحدة قد فاز بالبطولة عام 2016 في حين حصد فريق أوروبا اللقب آخر مرة عام 2014. وشهد اليوم الأخير نجاح الفريق الأوروبي في تحقيق الانتصار على نظيره الأميركي ، مؤكدا الفوز الذي حققه في اليوم الثاني من منافسات أكبر كؤوس التحديدات في عالم الغولف.