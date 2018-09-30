«الكاحل» ينهي موسم موراي

المصدر: لندن- وكالات

انتهى موسم المصنف أول عالمياً سابقاً البريطاني أندي موراي، بتأكيده أمس انسحابه من بكين في كرة المضرب، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل في ربع نهائي دورة شينزين الصينية، أول من أمس.

وخسر موراي أمام الإسباني فرناندو فرداسكو وانتهى مشواره عند ربع النهائي في مشاركته السادسة فقط لهذا الموسم. وفي حين سبق لموراي (31 عاماً) الإعلان أن دورة بكين في السابع من أكتوبر ستكون الأخيرة له هذا الموسم، لم يرد اسمه في سحب قرعتها الذي أقيم أمس. وإضافة إلى موراي، يغيب عن الدورة لاعبون بارزون لا سيما الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً .