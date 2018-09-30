سميث ينتزع «كأس محمد علي» من غروفز في جدة

المصدر: جدة ـ أ ف ب

انتزع البريطاني كالم سميث لقب السوبر العالمي في الملاكمة لفئة الوزن المتوسط بفوزه بالضربة القاضية على مواطنه جورج غروفز في النزال الذي أقيم بينهما، أول من أمس، في مدينة جدة على «كأس محمد علي».

وأنهى سميث (28 عاماً) النزال في الجولة السابعة من أصل 12، ليحقق فوزه الـ25 في 25 نزالاً (بينها 18 بالضربة القاضية) خاضها في مسيرته، ويلحق بغروفز (30 عاماً) خسارته الرابعة في 32 نزالاً.

وتسلّم سميث كأس السوبر العالمي من رشيدة محمد علي، ابنة الملاكم الأسطوري الراحل وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل محمد علي، وانتزع من غروفز لقب السوبر للوزن المتوسط عن الرابطة العالمية للملاكمة، علماً أنه يحمل أيضاً اللقب الماسي للمجلس العالمي للملاكمة.

وقال سميث بتأثر بعد فوزه: «انتظرتُ لوقت طويل جداً. هذا (الفوز) يعني لي كل شيء. لست شخصاً يظهر الكثير من المشاعر لكن يمكن لكم أن تروا أن حصيلة عمل طوال حياتي ، شعرت أنني كنت متفوّقاً عليه كنت أهزمه في لعبته كنا نعرف أنه قادر على أن يكون صبوراً ويحاول جر النزال إلى الجولة الأخيرة».