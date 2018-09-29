نابولي يمتحن قدراته بمقارعة يوفنتوس

المصدر: ميلانو - أ ف ب

يخوض المدرب كارلو أنشيلوتي أول امتحان كبير لقدراته بانتزاع الدوري الإيطالي لكرة القدم مع فريقه الجديد نابولي، عندما يزور فريقه السابق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في آخر سبع سنوات، اليوم في المرحلة السابعة.

ويحتل نابولي المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الفائز في كل مبارياته، ويبدو أن الفريقين يسيران بثبات نحو تكرار منافستهما الموسم الماضي على لقب «سيري أ».

كما يلتقي اليوم روما مع لاتسيو في دربي العاصمة الناري، ويستقبل انتر سادس الترتيب كالياري، ويحل ميلان ضيفاً على ساسوولو ثالث الترتيب بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس.