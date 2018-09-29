صراع ساخن في البريميرليغ اليوم

المصدر: لندن - أ ف ب

تنتظر العلاقة المتوترة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ولاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا، فصلاً جديداً اليوم في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تشهد مواجهة قمة جديدة بين تشلسي وليفربول.

وصحيح أن الحسابات ستتركز على مباراة ليفربول المتصدر بـ18 نقطة كاملة مع تشلسي الثالث (16)، إلا أن الأزمة المتجددة بين مورينيو وبوغبا ستلقي بظلالها على المرحلة.

وبعد ساعات قليلة من انتهاء فصل مورينيو-بوغبا، تتركز الأنظار على مواجهة جديدة بين تشلسي وليفربول، بعد أيام من فوز الأول في كأس الرابطة 2-1، في مباراة شهدت تسجيل نجم تشلسي البلجيكي أدين هازار هدفاً رائعاً.

كما يستقبل مانشستر سيتي ثاني الترتيب بالتساوي مع تشلسي، برايتون الرابع عشر آملاً في الفوز وتعادل ليفربول وتشيلسي للمزاحمة على الصدارة.