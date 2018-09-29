انطلاق سباق الضبعية للمحامل الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ينطلق اليوم سباق الضبعية للمحامل الشراعية فئة «43» قدما، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

وأوضح أحمد عبد الله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية بنادي تراث الإمارات اكتمال جميع الاستعدادات، على كافة الأصعدة التي تكفل التنظيم الجيد والمحكم للسباق بما يليق بمكانة الجهة المنظمة، وإلى ثقل الحدث باعتباره من الفعاليات الرياضية التراثية التنافسية المهمة.

وأشار المهيري إلى أن السباق سينطلق بكاسر الأمواج صباحا بمشاركة 134 محملا شراعيا و14 محملا تراثيا.