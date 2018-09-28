محمد الشرقي يطلع على إنجازات الفجيرة للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة - في مكتبه بالديوان الأميري- إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو المدير التنفيذي للنادي.

واطلع سموه على مشاركات النادي في البطولات الدولية والمحلية والإنجازات التي حققها خلالها، وتعرف سموه على خطط النادي المستقبلية والبطولات التي يستعد للمشاركة فيها، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا النجاح وخوض لاعبي النادي منافساتهم المقبلة بأعلى درجات المثابرة والالتزام لنيل أفضل المراكز فيها وترسيخ حضورهم العربي والعالمي.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير للنادي ورعايته الكريمة لبرامجه وأنشطته الرياضية كافة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.