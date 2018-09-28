«صلة» تنسحب من رعاية الأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلنت شركة «صلة الرياضية» السعودية، والراعية للنادي الأهلي المصري، فسخ التعاقد رسمياً مع النادي الأهلي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، على خلفية الإساءة التي تعرض لها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، على يد بعض جماهير الأهلي.

وتنتظر إدارة الأهلي وصول إخطار رسمي إلى مقر النادي، يفيد بفسخ «صلة» لتعاقدها، من أجل التحرك في خطوات بديلة، كما أوضح حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي. ويبقى الأهلي أمام خيارين، إما اختيار الشركة صاحبة المركز الثاني في مناقصة الرعاية، وهي شركة «بريزنتيشن»، أو البدء في طرح مناقصة جديدة على حقوق الرعاية.