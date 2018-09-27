الاتحاد السوداني ينسف أحلام الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

نسف الاتحاد السوداني لكرة القدم أحلام الهلال في استرداد النقاط الست التي خصمت من رصيده في الدوري بناءً على أمر من «فيفا» بسبب مستحقات المدرب السابق كافالي، بعدما وجه رئيس الاتحاد ، كمال شداد، بحفظ الاستئناف المقدم من الهلال للجنة الاستئنافات المحلية.

وأبلغ شداد، مندوب نادي الهلال أن الاتحاد السوداني لا يمتلك سلطة مراجعة القرارات الصادرة من الفيفا ولجانه وهيئاته، وأنه ملزم بتنفيذ قرار خصم ست نقاط من رصيد الهلال في الدوري الحالي فوراً. وقال إنه حال عدم تنفيذ القرار سيتم تحويل الاتحاد نفسه للجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا».