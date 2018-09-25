«الشارقة الرياضي» يتعاون مع «أصدقاء مرضى السرطان»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اطلع مجلس الشارقة الرياضي على خطة جمعية أصدقاء مرضى السرطان وناقش معهم سبل التعاون بهدف تعزيز العمل المشترك ضمن جهودها الرامية إلى رسم البسمة على شفاه مرضى السرطان والتعاون مع أهداف الجمعية.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلي الجمعية بعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مقر مجلس الشارقة الرياضي . تناول اللقاء كيفية التعاون بين الطرفين ودور مجلس الشارقة الرياضي المجتمعي إلى جانب الرياضي، حيث يمثل القطاع الرياضي شريحة من الشرائح المهمة في التفاعل مع مبادرات الجمعية تجاه مرضى السرطان.