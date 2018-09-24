منتخب نجوم العالم للتهرّب الضريبي

المصدر: البيان الالكتروني

قبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعقوبة السجن الصادرة بحقه بسبب الاختلاس الضريبي، وبات عليه أن يدفع نحو 348 ألف يورو غرامة على تهربه الضريبي، لكن لاعب وسط ريال مدريد ليس أول لاعب في صفوف النادي الملكي الذي يقع في مثل هذه المشاكل مع القضاء الإسباني بسبب التهرب الضريبي، فزميله في صفوف الميرينغي مارسيلو صدرت بحقه عقوبة بالسجن لأربعة أشهر بسبب مخالفات في تسويق حقوق صوره بمبلغ 750 ألف يورو. إضافة إلى لاعبين من فرق عالمية أخرى.

والمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي تهم وُجهت للكثير من نجوم كرة القدم الدوليين، ما اضطرهم إلى دفع ملايين الدولارات للنجاة من عقوبتها، وفق (DW).

في هذه الجولة المصورة نتعرف إلى تشكيلة فريق نجوم الأحلام في التهرب الضريبي، ومن هو مدربهم.

أناقة على حساب الجمارك

الحارس الألماني العملاق أوليفر كان، حارس عرين المانشافت ونادي بايرن ميونيخ سابقاً ارتكب مخالفات ضريبية، وفرض عليه القضاء الألماني غرامة قدرها 125 ألف يورو، وكان سببها إدخال ملابس بقيمة 2119,04 يورو، ولم يبلغ عنها سلطات الجمارك.

تهرب في الجزر العذراء

البرتغالي كليبر بيبي، مدافع بشكتاش إسطنبول، ارتكب مخالفات ضريبية خلال لعبه في ناديه السابق ريال مدريد، إذ قام ببيع حقوق صوره لشركة تُدعى "Weltex Capital Limited" في الجزر العذراء البريطانية، وتهرب من دفع 3.7 مليون يورو، في الفترة ما بين 2009 و2014.

مواجهة مفتوحة

طلبت مصلحة الضرائب الإسبانية بسجن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق تشابي ألونسو لمدة 8 سنوات بسبب التهرب الضريبي بين عامي 2010 و2012. تهم ثلاث بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، تطارد ألونسو لكنه ينفيها، وتبقى المواجهة مفتوحة مع القضاء الإسباني.

محتال آخر في صفوف الملكي

بسبب تهربه الضريبي أكدت الصحف العالمية مطلع سبتمبر 2018 بأن النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بقيام اللاعب بدفع غرامة مالية مقدارها 753.624 يورو بجانب الحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر.

وينص القانون في إسبانيا ألا تُنفذ عقوبة السجن على المتهم إذا تم عقابه بها لأول مرة وكانت فترة السجن أقل من عامين.

غرامة بالإسترليني

صدر حكم بالسجن على لاعب خط الوسط أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً، لمدة 16 شهراً، بسبب تهربه الضريبي من حقوق الصور حين كان يلعب في برشلونة عامي 2012 و 2013. وبات على الدولي التشيلي أن يدفع في غضون عامين غرامة قدرها 890 ألف جنيه إسترليني لتجنب العقوبة، وإلا سيضطر لقضاء بعض الوقت خلف القضبان.

نجم آخر من برشلونة

نجم برشلونة السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واجه هو الآخر اتهاماً بالتهرب الضريبي بمبلغ قدره مبلغ 1.5 مليون يورو، وفُرضت عليه غرامة قدرها 800 ألف يورو، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، ولكن محامي اللاعب، الذي انتقل إلى الدوري الصيني، نجح بالتفاوض مع مصلحة الضرائب بشأن الغرامة، بينما برأ ماسكيرانو نفسه أمام جماهير برشلونة بأن ليس له علاقة بعملية الضرائب.

أفضل لاعب في مونديال روسيا

قبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعقوبة السجن الصادرة بحقه بسبب الاختلاس الضريبي، وبات عليه أن يدفع نحو 348 ألف يورو غرامة على تهربه الضريبي بمبلغ 870 ألف يورو. وللتخلص من عقوبة السجن سيدفع مودريتش 60 ألف يورو إضافية أخرى. وأفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية بأن نجم ريال مدريد اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة في لوكسمبورغ، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.

نجم ملكي سابق

نجم ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا اعترف بالتهرب الضريبي في حالتين وبقيمة 1.14 مليون يورو خلال الفترة من 2012 و2013، وحكمت السلطات الإسبانية عليه بغرامة مالية قدرها مليوني يورو والسجن لمدة 16 شهراً، لكن اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان حالياً نجح في التوصل إلى اتفاق يدفع بموجبه 1.75 مليون يورو مع قبوله بعقوبة السجن، التي أُعفي منها لعدم عقابه بها من قبل.

البرغوث يتهرب من الضرائب أيضاً

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من أبرز النجوم في التهرب الضريبي، إذ أدانته محكمة إسبانية بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، بعد أن اُتهم ميسي ووالده خورخي منتصف 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو من حقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. ودفع ميسي 1.3 مليون يورو للنجاة من العقوبة، واعتبرت المحكمة أن التعويض السريع للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب شكل عاملاً مخففاً.

صاحب الرقم القياسي

يبدو أن المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه ميسي تشمل حتى الضرائب، لكن رونالدو تفوق فيها، إذ اتهمت السلطات الإسبانية نجم ريال مدريد السابق بالتهرب الضريبي عن نحو 15 مليون يورور باستخدام شركات في الخارج في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا لإيراداته من "حقوق الصورة". ما دفعها للحكم عليه بغرامة والسجن لمدة سنتين. غير أن اتفاقاً بين الجانبين خلصه من العقوبة بعد إلزامه بدفع 18.8 مليون يورو>

"جرائم" نجم واعد!

مهاجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا واجه هو الآخر اتهامات بالتهرب الضريبي في بلده البرازيل وتزوير وثائق لأكثر من 7 أعوام، وأوضحت النيابة العامة أن نيمار ارتكب "جرائمه" في الفترة بين 2006 عندما كان نجماً واعداً في صفوف سانتوس البرازيلي، و2013 عندما تعاقد مع برشلونة. وفرضت على نجم باريس سان جيرمان حالياً غرامة قدرها 1,1 مليون يورو.

مدرب ملكي سابق

وجه الادعاء العام في إسبانيا تهمة الاحتيال الضريبي إلى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك في الفترة التي كان يقود فيها فريق ريال مدريد. ويتهم المدعون مورينيو بالتملص من دفع مبلغ 3.3 ملايين يورو على شكل ضرائب بين عامي 2011 و2012. وقال أحد مسؤولي الادعاء إن مورينيو لم يصرح عن الدخل الذي حصل عليه لقاء استخدام صورته تجارياً، وذلك من أجل الحصول على "منفعة غير مشروعة".

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