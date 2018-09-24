طيران الإمارات تحتفل بمهرجان التنس مع أطفال الأردن

المصدر: عمّان - البيان الرياضي

وفّرت طيران الإمارات، أحد الرعاة الرئيسيين والناقلة الرسمية الشريكة لأكاديمية عمّان للتنس ومهرجان التنس، تجربة متكاملة للعائلات والضيوف خلال الدورة السنوية السابعة للمهرجان الذي أقيم في نادي ديونز في عمّان.

وأعطى مدرب التنس العالمي باتريك موراتوجلو العائلات دروساً في هذه الرياضة الممتعة، كما قدم للأطفال نصائح تساعدهم على تطوير مواهبهم لكي يصبحوا لاعبي تنس محترفين في المستقبل. وأمتعت مضيفات طيران الإمارات ودمية الأسد لويس الضخمة الحضور ووزعت عليهم دمى الحيوانات المخصصة للأولاد على الرحلات «فلاي وذ مي أنيمالز».

والتقطت صور بولارويد، جسدت ذكريات لا تنسى ومجموعة أنشطة التنس المتنوعة التي شارك فيها الزوار مع المضيفات. يذكر أن طيران الإمارات بدأت خدمة الأردن منذ عام 1986، وتشغل حالياً بين عمان ودبي ثلاث رحلات يومياً بطائرات البوينج 777-300ER.