إيرادات الريال تصل إلى 750 مليون يورو

المصدر: مدريد - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد ، أمس، تحقيق إيرادات مرتفعة في موسم 2017-2018 بلغت 750.9 مليون يورو، وأقر خطة اقتراض تصل كلفتها إلى 525 مليوناً، لتطوير ملعبه سانتياغو برنابيو.وأقرت الجمعية العمومية للنادي خطة لتمويل أعمال تطوير الملعب ، والتي من المقرر أن تبدأ في 2019 وتنتهي في 2022، من دون أن تؤثر في استضافته للمباريات.

وأوضح رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن المشروع الذي كانت كلفته الأولية تقدر بـ 400 مليون يورو، سيكلف في نهاية المطاف 525 مليوناً، وأن هذه القيمة سيتم اقتراضها، وتسديدها على فترة تقارب 30 عاماً.