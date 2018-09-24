مارادونا يدعم ضحايا فيضانات المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وكالات

أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا أنه سيتبرع بـ 100 كرة قدم موقعة للمساعدة في جمع أموال لصالح ضحايا الفيضانات في شمال المكسيك. وقال مارادونا أول من أمس في شريط مصور: «أتعهد بتوقيع مئة كرة لمساعدة ضحايا الفيضانات».

وشهدت منطقة سينالوا، حيث يوجد فريق مارادونا، في الأيام الأخيرة عاصفة مدارية أودت بحياة ثلاثة أشخاص كما تضرر منها 16 ألف شخص على الأقل. من جهة أخرى تلقى مارادونا أول خسارة له في الدوري المكسيكي عقب خسارة فريقه دورادوس ضد مضيفه فريق ألبريخس بنتيجة 0 -1، ضمن دوري الدرجة الثانية.