تظاهرة غولف تساهم في علاج طفل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجحت بطولة «دي إس أي» المفتوحة من سلسلة «دي إتش إل سوينغ أغنست كانسر» الرياضية الخيرية بمشاركة 120 لاعب غولف في نادي الإمارات للغولف انضم إليهم النجم الكروي لي شارب لاعب مانشستر يونايتد سابقاً، في جمع 30 ألف دولار أميركي بالتعاون مع جميعة أصدقاء مرضى السرطان في الشارقة، ستذهب للمساهمة في علاج الطفل محمد سمير عبدالله، البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي تم تشخيصه بسرطان الدم.

وبعد نهاية الفعالية تحدث شارب عن أيام لعبه في فريق السير اليكس فيرغسون الذي اكتسح كل الفرق في التسعينات وسرد تفاصيل معاملة فيرغسون للاعبيه.