(فيديو) حتى البراءة تعشق صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح سكان ليفربول مهووسين لدرجة الهيام باللاعب المصري محمد صلاح، ولا يستثنى من ذلك الأطفال.

وعلى الرغم من صيام صلاح عن التهديف لشهر تقريبا إلا أن ذلك لم يغير من تقدير محبي نادي ليفربول له في شيء.

وفي مباراة العودة لهز الشباك أمس حين فاز ليفربول 3-0 وثق الاتحاد الدولي لكرة القدم لحظة حميمية بين الطفل لويس واللاعب محمد صلاح، حيث منح الاخير قميصه للطفل الذي ألح في طلبه وأجهش بالبكاء بعد الحصول عليه، ليتم نشرها على حسابه عبر تويتر، ومعلقا عليه بقول: لحظة لن ينساها "لويس" بعد مباراة ليفربول أمس.