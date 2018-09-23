«أو سي آر ستارز» تكرّم أبطال الحواجز واللياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقامت مؤسسة «أو سي آر ستارز» حفل تكريم لنخبة من الأبطال الرياضيين في سباقات الحواجز، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأول منصة متخصصة بسباقات الحواجز وتدريبات اللياقة ومعسكرات الإعداد البدني، وشملت قائمة المكرمين فريق أو سي آر نايشن، الذي يعد أول وأكبر فريق في سباقات الحواجز ويضم نخبة من الأبطال العالميين من صربيا، بريطانيا وإسبانيا وأكثر من 20 جنسية، وفريق مافي واي فاي الذي أسسه أبطال من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن وصربيا، ويقوده محمد قدورة ولولا، كما تم تكريم اللبنانية جوي سلامة الحائزة وصافة بطولة العالم لكمال الأجسام في أمستردام وهي العربية الوحيدة التي شاركت في هذه المنافسة العالمية.

من ناحيته، قال نديم زيدان الرئيس التنفيذي لـ «أو سي آر ستارز»: «سعداء اليوم بهذا الجمع الرائع من بطلات وأبطال اللياقة البدنية وكمال الأجسام وسباقات الحواجز، وفخورون بأننا جزء من عملية نشر التوعية الرياضية ونمط الحياة الصحية في المجتمع».

و أضاف: يأتي تكريمنا اليوم لهذه النخبة من الرياضيين بمناسبة إطلاق منصة أو سي آر ستارز، التي ستعمل على توفير تسهيلات وخصومات للرياضيين وربطهم مع العديد من الشركات الراعية، والمساعدة في جدولة برامجهم ومعسكراتهم التدريبية، وتوفير رزنامة موحدة لسباقات الحواجز التي انطلق موسمها فـي المنطقـــة عبر تحـــدي الثلج يليه سباق سبارتان للسيدات.