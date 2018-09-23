«المحترفين» تستضيف وفد الاتحاد الكويتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، ظهر أول من أمس، وفد اتحاد الكرة الكويتي ممثلاً بالدكتور محمد خليل العلي الأمين العام للاتحاد، وخالد الشمري عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، وذلك بمقر اللجنة بالعاصمة أبوظبي. حضر الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة وممثلو الإدارات المختلفة بلجنة دوري المحترفين والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

اطلع الوفد على هامش الزيارة على تقرير مفصّل عن آلية عمل لجنة دوري المحترفين في إدارة وتنظيم مسابقات المحترفين في المجالات الفنية، التشغيلية، التسويقية، الإعلامية، وجوانب البث التلفزيوني والأمن والسلامة. بعدها قام الوفد بزيارة ميدانية إلى استاد بني ياس بالشامخة لمتابعة قمة الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بين ناديي الوحدة والوصل، واطلع على سير العمل وكيفية توزيع الأدوار مع شرح مفصّل حول كل ما يتعلق بتنظيم المباراة، كما اطلع الوفد بعد اللقاء على تقرير مراقب المباراة وكيفية تحضيره.