بداية قوية لإشبيلية وأرسنال في «يوروبا ليغ»

المصدر: باريس - أ ف ب

حقق إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي بداية قوية لمسيرتهما في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، حيث اكتسح إشبيلية ضيفه ستاندار لياج 5-1، وأرسنال ضيفه فورسكلا بولتافا 4-2، بينما فاز تشلسي على مضيفه باوك سالونيكي اليوناني 1-صفر، وميلان على مضيفه دوديلانج اللوكسمبورغي صفر-1.

في المقابل، كان مرسيليا الفرنسي أبرز الخاسرين في هذه الجولة، بسقوطه على أرضه أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني1- 2.

وخلافاً لمواطنه بشيكتاش الذي تغلب على ساربسبورغ النرويجي 3-1، سقط فنربغشة التركي على أرض مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-4.