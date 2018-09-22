ليفربول لدخول التاريخ وسيتي لتصحيح الأوضاع

المصدر: لندن - وكالات

تعود الأندية الإنجليزية إلى الملاعب المحلية اليوم في المرحلة السادسة من الدوري، بأهداف متباينة بعد النتائج المختلفة التي حققتها في المسابقات القارية.

ويستضيف ليفربول اليوم ساوثمبتون وعينه على كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، وسيحاول توتنهام الخروج من الضغط الكبير على أرض مضيفه برايتون، فيما ستكون مهمة الإسباني غوارديولا تصحيح أوضاع مانشستر سيتي، ويستضيف مان يونايتد الثامن (9 نقاط) ولفرهامبتون التاسع (8 نقاط).

ويلعب اليوم أيضاً فولهام مع واتفورد، وكريستال بالاس مع نيوكاسل، وبيرنلي مع بورنموث، وليستر مع هادرسفيلد، وتختتم المرحلة غداً بلقاء أرسنال مع ايفرتون.