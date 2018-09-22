السوبر المصري السعودي.. طريق مسدود

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

دفعت الشروط التي وضعها النادي الأهلي، للموافقة على المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي، إلى وصول الأمر إلى طريق مسدود، وإلغاء المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه مع فريق الهلال بالرياض، يوم 6 من أكتوبر المقبل، وذلك بقرار رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد السعودي بياناً صباح أمس، أعرب فيه عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول المباراة، لا سيما وأنه لم يراعِ أهمية المناسبة التي تم إقرار إقامة المباراة بالتزامن معها.

الأهلي اشترط في بيانه تأجيل مواعيد مبارياته في البطولة العربية والدوري المصري وتعديل موعد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي الشروط التي تعتبر تعجيزية، ولا يستطيع أحد تنفيذها، ما يعد تهرباً من المشاركة في المباراة.